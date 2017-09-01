Пацанки, 2 сезон. Что было в 3 серии

“Piter.TV” расскажет, чем же поразили “Пацанки” в новой серии.

День у участниц второго сезона не задался с самого начала. В спальню к девочкам вломились наглые папарацци. Пацанкам пришлось давать интервью спросонья и в неглиже. Так педагоги провели проверку на стрессоустойчивость.

А сразу после этого барышни уселись за школьные парты. Темой урока стала поэзия. Девушкам предложили сочинить небольшие поэтическое произведения для приглашенных кавалеров. Но и тут не обошлось без экспрессии: “объекты вдохновения” неожиданно разделись, и участницы были вынуждены придумывать поэзию эротического содержания.

В данном выпуске девушкам впервые за сезон предложили заняться готовкой и поменять свой гардероб. Эксперты разобрали одежду участниц и разнесли их стиль в пух и прах.

Преподавательница предложила участницам домашнее задание. Девушки попробовали себя в качестве экскурсоводов в музее изобразительного искусства. Ранее им было предложено домашнее задание: выучить различные художественные стили, эпохи и признанных мастеров.

Не обошлось и без душещипательных моментов. На сеансе у психолога София Беридзе призналась, что родилась мальчиком. Сейчас героиня мечтает сделать операцию по смене пола.

А закончилось шоу красочными скачками и “званым ужином” с симпатичными молодыми людьми.