Пацанки 2 сезон 11 выпуск: участниц ждет хоррор-история с пугающим сюжетом

На этой неделе "Пацанки" окажутся пленницами настоящего дома ужасов.

В 11 выпуске “Пацанок” ждет шокирующее путешествие в заброшенное здание московской клинической психической больницы. Именно там девушки будут проходить очередные испытания на прочность. Создатели шоу не раскрывают интригу зачем участницы отправились в такое мрачное и пугающее место.

Однако, они опубликовали для фанатов пост, в котором сообщается, что подробности похищения “Кельвина” раскроются уже сегодня.Не исключено, что “Депутат” с подругами отправилась в опасную поездку для того, чтобы вытащить его из рук злоумышленников.

А пока по телеканалу “Пятница” продолжают показывать новые серии второго сезона, уже бывшие ученицы Школы леди активно продвигают себя в социальных сетях. Например, Татьяна “Бурая” уже подписалась на сомнительную рекламу экстрасенсорных услуг, которые она советует своим подписчикам.

При этом девушка не стесняется участвовать в довольно откровенных фотосессиях. Маша “Костыль” не отстает от нее и радует поклонников модельными постами в нижнем белье.