Пьяный житель Петербурга выстрелил в себя

Петербуржца доставили в больницу с пулевым ранением, однако стрелял он в себя сам.

Житель Санкт-Петербурга выстрелил себе в руку из травматического пистолета. Уточняется, что мужчина был в нетрезвом состоянии.

По информации АН "Оперативное прикрытие", мужчину 50 лет доставили в больницу имени Семашко 2 февраля, приблизительно в 21.50. У раненого обнаружили травму левого предплечья. В медучреждении он был пьян и рассказывал медикам о своих суицидальных мыслях.

Известно, что в квартире у жителя Колпинского района обнаружили травматический пистолет МР-79-9ТМ калибра 9 мм. Кроме того, разрешение на оружие оказалось просроченным.