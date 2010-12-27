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Пьяный житель Петербурга выстрелил в себя
Вчера, 15:35
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Shdaria
2018

Пьяный житель Петербурга выстрелил в себя

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Петербуржца доставили в больницу с пулевым ранением, однако стрелял он в себя сам.

Житель Санкт-Петербурга выстрелил себе в руку из травматического пистолета. Уточняется, что мужчина был в нетрезвом состоянии.

По информации АН "Оперативное прикрытие", мужчину 50 лет доставили в больницу имени Семашко 2 февраля, приблизительно в 21.50. У раненого обнаружили травму левого предплечья. В медучреждении он был пьян и рассказывал медикам о своих суицидальных мыслях.

Известно, что в квартире у жителя Колпинского района обнаружили травматический пистолет МР-79-9ТМ калибра 9 мм. Кроме того, разрешение на оружие оказалось просроченным. 

Теги: выстрелил себе в руку , новости петербург , новости спб , происшствия спб
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

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