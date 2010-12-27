Приезжий зарезал пенсионерку в ее же квартире

Полиции Петербурга удалось раскрыть дело об убийстве пенсионерки

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области.

Известно, что преступление было совершено еще 29 октября в одной из квартир во Фрунзенском районе. По официальной версии следствия задержанный 52-летний житель Амурской области находился в гостях у 77-летней женщины. В ходе распития спиртных напитков у них произошел конфликт, и мужчина зарезал хозяйку ножом.

Убийцу смогли найти только 14 ноября. Тело убитой обнаружили лишь 1 ноября в доме 42 по Малой Балканской. Возбуждено уголовное дело по статье убийство.