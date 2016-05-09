Пьяный петербуржец надругался над российским флагом возле отдела полиции

Мужчина выбросил символ страны в урну.

Накануне вечером во Фрунзенском районе Петербурга полицейские задержали пьяного вандала, который надругался над российским флагом. Мужчина решил, что место триколора в урне. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел на набережной Обводного канала, возле пятого отдела полиции. Прежде чем выбросить символ государства в урну, вредитель разорвал его на куски. За этим делом его застал помощник оперативного дежурного. Пока что 31-летнего петербуржца отпустили домой с протоколом об административном правонарушении за публичное пьянство. Однако эта выходка может закончиться для него уголовным делом. Вандала могут осудить по статье "Надругательство над государственным флагом Российской Федерации".

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Фото: pixabay.com