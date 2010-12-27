В Приморском районе мужчина избил девушку и попытался затащить ее в кусты

Сотрудникам Росгвардии удалось его задержать прямо на месте происшествия.

Сегодня утром в Приморском районе Петербурга сотрудники вневедомственной охраны задержали крикуна, пытавшегося затащить 24-летнюю девушку в кусты. Незнакомец бил свою жертву по голове и угрожал ей расправой. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Инцидент произошел на Серебристом бульваре возле дома №24. Сотрудникам Росгвардии удалось задержать мужчину прямо на месте происшествия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Сестрорецке задержали мужчину, который пытался задушить женщину прямо на улице.

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