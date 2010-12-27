В Сестрорецке задержали мужчину, который пытался задушить женщину прямо на улице

Инцидент произошел в Привокзальном сквере.

В Сестрорецке сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который пытался задушить женщину прямо на улице. Инцидент произошел сегодня днем в Привокзальном сквере. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Правоохранители заметили незнакомца, когда тот пытался задушить потерпевшую на земле. Злоумышленник пытался скрыться с места преступления, однако не успел. Задержанный был передан в ближайший отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что из петербургской больницы похитили девушку, которую изнасиловали и выбросили мигранты.

Фото: pixabay.com