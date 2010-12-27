Пьяные петербуржцы взломали парк на Большевиков, чтобы покататься на карусели

Нарушителей поймали сотрудники Росгвардии.

В понедельник, 20 августа, сотрудники Росгвардии задержали двух пьяных петербуржцев, незаконно проникнувших в парк, чтобы покататься на аттракционах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно, ночью в 03:53 на объекте на проспекте Большевиков, 10 сработала сигнализация. Причиной тому стали двое нетрезвых мужчин, взломавших пункт управления одной из каруселей. Нарушители решили немного развлечься

Веселье прервали сотрудники Росгвардии, передавшие мужчин в 23 отдел полиции на улице Дыбенко. В настоящее время проводится проверка, устанавливается сумма причинённого ущерба.

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