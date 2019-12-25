В Кудрово благоустроят парк за 400 млн рублей

Конкурс проводится МКУ «Центр оказания услуг», его начальная стоимость составляет около 400 млн рублей.

В Ленинградской области УФАС приостановило определение поставщика по конкурсу на благоустройство парка Оккервиль и прилегающей территории в городе Кудрово. Об этом пишет АБН24.

Жалобы на положения закупки были поданы в ФАС от имени ИП Михаила Коваленко, ИП Анны Русаковой и ООО "Экодом". В техническом задании конкурса прописаны требования по организации городского сада, городского огорода, сцены, нескольких спортивных площадок, скейтпарка и памп-трека на территории парка.

Также необходимо предусмотреть систему велодорожек, мостов и набережных, а все работы должны быть завершены к концу декабря следующего года.

Ранее сообщалось, что вход в Екатерининский парк будет бесплатным с ноября.

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