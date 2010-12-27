Полиция помогает детям погибшей в пьяном состоянии у Ржевки женщины

Правоохранители пытается помочь детям погибшей у станции Ржевка. Полиция старается привлечь к воспитанию оставшихся после смерти женщины дочерей отца одной из них.

Полиция старается оказать помощь детям погибшей около станции Ржевка женщины. Пострадавшая вела асоциальный образ жизни. У нее остались две дочери.

Сотрудники полиции подключили к проблеме специалистов подразделения по делам несовершеннолетних УТ МВД России по СЗФО. Инспекторы выехали по месту жительства погибшей. Оказалось, что матерью она была не самой лучшей. Обязательства по воспитанию и содержанию детей она не выполняла. Отец также не интересовался жизнью детей и не оказывал им материальную помощь. В итоге девочками занималась бабушка.

Полиция готовится привлечь отца младшей дочери за неисполнение родительских обязанностей. Семья на ходится на контроле органов опеки и попечительства Всеволожского района.

Известно, что 25 августа женщина шла по железнодорожным путям в состоянии алкогольного опьянения. По неизвестным причинам она оступилась и упала. В результате чего получила травмы, несовместимые с жизнью.