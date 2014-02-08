Полиция Петербурга ищет бывшего главреда "Дождя" Романа Баданина‍

Летом прошлого года Роман Баданин оставил должность на "Дожде" и уехал учиться в США

Петербургская полиция разыскивает бывшего главного редактора "Дождя" Романа Баданина. Об этом 28 апреля сообщает издание "Коммерсант".

Романа Баданина обвиняют в клевете. В прошлом году главный редактор "Дождя" курировал документальный проект "Питерские". Первая серия рассказывает о предпринимателе Илье Трабере и его связях с Владимиром Путиным. Бизнесмен в документальном фильме назван "криминальным авторитетом".

Летом прошлого года Роман Баданин оставил должность на "Дожде" и уехал учиться в США. Правоохранительные органы, требуют у гендиректора канала Натальи Синдеевой сообщить информацию о месте "фактического нахождения" журналиста. На допрос уже вызывали продюсера канала Дарью Жук и спецкора Марию Жолобову.

Фото: ВКонтакте.