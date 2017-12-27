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На Аптекарском проспекте появился забор у опасного здания

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В Петербурге штрафовали подрядчика за небезопасный демонтаж.

В Петербурге оштрафовали подрядчика за демонтаж здания на Аптекарском проспекте, 5, который проводился без установки забора. Известно, что жители были недовольны и опасались, что автомобили или прохожие могли попасть в "опасную зону", в результате получив повреждения. 
 
Перед Новым годом на данном объекте была проведена внеплановая проверка. Служба строительного надзора обнаружила и зафиксировала отсутствие ограждения. В итоге было возбуждено административное дело в отношении генподрядчика АО "СУ-267". Кроме того, компании предписали прекратить демонтаж. Такие меры наказния заставили установить забор. 
 
Видео: Piter.tv
Теги: аптекарский проспект , новости петербург , новости спб , оштрафовали подрядчика , петербург , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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