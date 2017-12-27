На Аптекарском проспекте появился забор у опасного здания

В Петербурге штрафовали подрядчика за небезопасный демонтаж.

В Петербурге оштрафовали подрядчика за демонтаж здания на Аптекарском проспекте, 5, который проводился без установки забора. Известно, что жители были недовольны и опасались, что автомобили или прохожие могли попасть в "опасную зону", в результате получив повреждения.

Перед Новым годом на данном объекте была проведена внеплановая проверка. Служба строительного надзора обнаружила и зафиксировала отсутствие ограждения. В итоге было возбуждено административное дело в отношении генподрядчика АО "СУ-267". Кроме того, компании предписали прекратить демонтаж. Такие меры наказния заставили установить забор.

Видео: Piter.tv