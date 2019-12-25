До 15 октября 2024 года будет ограничено движение по Аптекарскому проспекту

С 16 декабря 2023 года по 15 октября 2024 года в связи с производством работ по размещению временного ограждения и пешеходной галереи ограничивается движение транспорта по Аптекарскому проспекту у дома 3 по Инструментальной улице. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.
ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.
Фото: Piter.tv
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