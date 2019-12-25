Обвиняемого в халатности после гибели студента от глыбы льда проректора оправдали

Инцидент произошел в феврале 2019 года, на студента с крыши дома на Аптекарском проспекте упала ледяная глыба.

Проректора Химфарма, обвиняемого в получении взятки и халатности после гибели студента от глыбы льда, оправдали. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел в феврале 2019 года, на студента с крыши дома на Аптекарском проспекте упала ледяная глыба. Следком возбудил в отношении проректора вуза Сергея Хозина уголовные дела по факту причинения смерти по неосторожности, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и по факту получение взятки.

В ходе судебного следствия прокурор от обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями отказался, суд прекратил уголовное дело. По остальным статьям суд прекратил дело в связи с истечением срока давности. Также была отменена мера пресечения в виде залога, 900 тысяч рублей вернули залогодателю.

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