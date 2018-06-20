В Петербурге под залог отпустили проректора вуза, возле которого погиб студент от наледи

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям "Халатность" и "Получение взятки".

Петроградский районный суд Петербурга отпустил под залог проректора по административно-хозяйственной работе Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Сергея Хозина. Мужчина заплатил 900 тысяч рублей за свою свободу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что Хозин получил взятку в размере не менее 50 тысяч рублей от представителя компании "Вентформат". После этого он поспособствовал заключению договора с этой фирмой, которая должна была выполнять работы по очистке кровли от снега и наледи. При этом обвиняемый не проконтролировал деятельность рабочих.

В результате 5 февраля с крыши вуза упала наледь. Глыба льда травмировала двух студентов, один из которых не выжил, другой получил тяжелые травмы.

В отношении Хозина было возбуждено уголовное дело по статьям "Халатность" и "Получение взятки". Теперь он ожидает суда.

Ранее мы писали, что петербуржец получил 40 часов трудотерапии за акцию у офиса "ЕР".

Фото: Piter.TV