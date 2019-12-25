ПФР назвал категории граждан, которым в декабре поднимут пенсии

Трем категориям российских пенсионеров с 1 декабря поднимут пенсии. Об этом пишет издание "Московский комсомолец", ссылаясь на данные Пенсионного фонда РФ.
Повышение выплат положено гражданам, которые отпраздновали в ноябре свой 80-летний юбилей. Их пенсия вырастет в два раза – до 12 088,96 руб.
Также повышение выплат произойдет у тех россиян, которые работали до августа текущего года, но уволились в конце этого месяца. С 1 декабря им будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три предыдущих месяца.
Кроме того, на повышенные выплаты могут рассчитывать граждане страны, которые подали заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.
С 1 января 2022 года в России изменится порядок выплаты пенсий. Так, по обновленным положениям законодательства, доставлять и выплачивать пенсии на территориях, где введен режим чрезвычайной ситуации, специалисты смогут раньше. Кроме того, гражданин, получающий денежные средства через почтовое отделение, сможет указать сведения о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы на счет в банке.
Нововведения коснутся россиян-банкротов. Их освободят от удержания пенсий. Также пенсию умершего человека смогут получить его законные наследники.
Ранее в ПФР предупредили о задержках с выплатой пенсий в случае неполного пакета документов
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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