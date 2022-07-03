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Овечкин посетил концерт группы "Руки вверх!" в Москве

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Он вышел на сцену и исполнил фрагмент песни "Крошка моя".

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин посетил концерт группы "Руки Вверх!" в Москве. Мероприятие прошло 2 июля на стадионе "Лужники".

Хокккеист был приглашен на сцену. Он исполнил фрагмент песни "Крошка моя", после чего признался в любви своей жене Анастасии Шубской. Овечкину также подпевала публика.

В минувшем регулярном сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 77 матчей и набрал 90 (50+40) очков.

Ранее мы сообщали, что игроки "Колорадо" снова уронили Кубок Стэнли.

Видео: Telegram / Закулисье спорта

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Категории: Лента новостей, Культура, Музыка, Спорт, Хоккей,

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