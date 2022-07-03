Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин посетил концерт группы "Руки Вверх!" в Москве. Мероприятие прошло 2 июля на стадионе "Лужники".
Хокккеист был приглашен на сцену. Он исполнил фрагмент песни "Крошка моя", после чего признался в любви своей жене Анастасии Шубской. Овечкину также подпевала публика.
В минувшем регулярном сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 77 матчей и набрал 90 (50+40) очков.
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Видео: Telegram / Закулисье спорта
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