Он вышел на сцену и исполнил фрагмент песни "Крошка моя".

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин посетил концерт группы "Руки Вверх!" в Москве. Мероприятие прошло 2 июля на стадионе "Лужники".

Хокккеист был приглашен на сцену. Он исполнил фрагмент песни "Крошка моя", после чего признался в любви своей жене Анастасии Шубской. Овечкину также подпевала публика.

В минувшем регулярном сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 77 матчей и набрал 90 (50+40) очков.

Ранее мы сообщали, что игроки "Колорадо" снова уронили Кубок Стэнли.

Видео: Telegram / Закулисье спорта