Ответственность за взрыв в лондонской подземке взяло на себя ИГ

В сети распространяется информация о том, что террористическая организация ИГ (запрещена в РФ) берет на себя ответственность за взрыв в лондонском метро, который произошел утром 15 сентября.

Как сообщает "Фонтанка", запрещенная на территории РФ террористическая организация ИГ берет на себя ответственность за взрыв в метро Лондона, который произошел утром 15 сентября.



По данным английских СМИ, в одной из закрытых групп в соцсетях террористы заявили, что взрыв на станции метро "Парсонс Грин" - это была подготовка к более массированной атаке, которая "потрясет Лондон".



Также в группе утверждают, что ущерб от взрыва больше, чем ранение двадцати человек, — это еще якобы и страх, мол, жители Лондона "будут бояться даже звуков лопающегося шарика, думая, что это бомба".



Напоминаем, что взрыв на станции лондонского метро "Парсонс Грин" произошел утром 15 сентября. По последним данным, пострадали 22 человека. Вторую бомбу удалось обезвредить. Полиция уже назвала это терактом.



Видео: Twitter/sylvainpennec, nickyharley