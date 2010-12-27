В Британии задержали подозреваемого по делу о теракте в Лондоне

В результате взрыва в вагоне поезда пострадали 29 человек.

Британская полиция задержала подозреваемого по делу о теракте в лондонском метро. Им оказался 18-летний парень.

Молодого человека поймали в районе порта Дувра сегодня, 16 сентября, сообщается на сайте полиции Великобритании. По предварительной информации, он собирался покинуть Соединенное Королевство. В скором времени его отправят отделение в Лондоне.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, какую именно роль подозреваемый сыграл в организации теракта. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Взрыв в лондонском метро произошёл накануне, 15 сентября. В вагоне сдетонировала самодельная бомба. В результате инцидента пострадали 29 человек, многие из которых получили ожоги.

Ответственность за теракт взяла запрещенная в России группировка "Исламское государство".

Фото: independent.co.uk