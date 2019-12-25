Дирекция по организации дорожного движения получила представление за стёршуюся разметку

Как только прокуратура внесла организации представление, свежая разметка появилась на дорогах.

Петербургская Дирекция по организации дорожного движения получила представление городской прокуратуры из-за разметки. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в Кронштадте важные дорожные линии практически истерлись и сделали дороги опаснее.

Износившуюся и разрушенную разметку заметили в целом перечне улиц Кронштадта. В прокуратуре отметили, что разметка не соответствует требованием ГОСТ и затрудняет безопасный проезд автомобилей по проезжей части. После внесения представления об устранении нарушений, дорожную разметку быстро восстановили.

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