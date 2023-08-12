Отряд кораблей Северного флота вышел в море для решения задач в Арктике

В Минобороны РФ рассказали о задачах сил, расположенных в арктической зоне.

Отряд российских кораблей Северного флота вышел акваторию моря для решения задач в арктической зоне Северного Ледовитого океана. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы министерства по обороне. Специалисты уточнили, что группировку проверял лично генерал армии Сергей Шойгу. В составе отряда заявлены "Вице-адмирал Кулаков", большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательный буксир "Алтай" и танкер "Сергей Осипов". Они направились из порта в городе Североморск на выполнение задач.

Безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России по трассе Северного морского пути в Арктике обеспечивает группировка, созданная на основе кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие уточнили, что в ходе учебно-боевой подготовки сводная авиагруппа истребителей-перехватчиков МиГ-31 занимается дежурствами по противовоздушной обороне, а также ведением воздушной разведки и прикрытию войск и сил. Боевые экипажи вылетают с местных аэродромов, находящихся на территории архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Летчики взаимодействуют с корабельными силами флота. Дополнительно круглосуточное дежурство несут специалисты радиотехнических войск. Они отвечают за мониторинг воздушного пространства, осуществляют полеты в рамках боевого дежурства и другие задачи а арктических широтах.

Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России