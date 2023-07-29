Отразивших наступление ВСУ бойцов наградили на передовой

Виктор Горемыкин выразил благодарность бойцам за работу на Запорожском направлении СВО.

Заместитель российского министра по обороне Виктор Горемыкин вручил ордена Мужества, медали "За отвагу" и другие государственные награды военнослужащим от Южного военного округа и Черноморского флота страны, которые отличились в ходе отражения атаки противника по ореховскому направлению в Запорожской области в зоне проведения специальной военной операции.

Ордена Мужества, медали "За отвагу", "Жукова", "Суворова" и медали "За храбрость" вручены офицерам и солдатам за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по удержанию позиций... пресс-служба Минобороны России

Замглавы военного ведомства России выразил солдатам и офицерам благодарность за личный вклад, мужество, стойкость и профессионализм в ходе выполнения боевых задач на СВО. Виктор Горемыкин уточнил, что военнослужащие смогли продемонстрировать верность присяге и долгу. Он пояснил, что на бойцов равняются, так как они являются надеждой и опорой страны.

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Фото и видео: Минобороны России