Откуда деньги, когда начнутся работы и что будет со старыми домами - Олег Лиховидов ответил на вопросы о Квартале Сета Солберга

Подробности об уникальном проекте реставрации Квартала Сета Солберга в Выборге из первых уст.

Накануне мы писали, что Олег Лиховидов рассказал, как изменится Квартал Сета Солберга. Сегодня стали известны новые подробности этого масштабного проекта.

Как отметил сам Олег Лиховидов, сохранение частей существующих зданий является главной изюминкой возрождения квартала. Те здания, в которых на сегодняшний день проведены противоаварийные работы, сохраняются, им будет возвращен первозданный облик. Разрушенные же строения будут полностью воссозданы по сохранившимся чертежам 1989 года.

Общий объем финансирования проекта составил более 2 млрд рублей. Проведение проектных работ стартует уже в ноябре 2019 года, само же строительство стартует лишь спустя два года. помощник главы администрации Выборгского района Олег Лиховидов

Видео: Piter.TV