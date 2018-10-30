Открытие кинофестиваля "Под Покровом Божией Матери "Тихвинская"

Открытие VI Международного кинофестиваля "Под Покровом Божией Матери "Тихвинская" пройдет 12 октября во Дворце культуры имени Римского-Корсакова в Тихвине. Начало – в 19:00. Без возрастных ограничений.

В рамках открытия Тихвинского кинофестиваля прозвучит музыка в исполнении Симфонического оркестра Петербургской государственной филармонии для детей и молодежи под управлением Дмитрия Ноздрачева. В программе – произведения Исаака Дунаевского, Георгия Свиридова, а также фрагмент увертюры "1812 год" Петра Чайковского.

Тема мероприятия в этом году – "За веру, семью и Отечество". Вечер объединит музыку, кино и живое слово. На одной сцене выступят Дмитрий Певцов, Юрий Кузнецов и Детский хор Радио и ТВ.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия