Бюст академика РАН Игоря Спасского открыли в парке Победы

Спасский посвятил подводному кораблестроению 73 года, 33 из которых он руководит ЦКБ "Рубин".

В Московском парке Победы состоялось торжественное открытие бюста Героя РФ академика РАН Игоря Спасского. Монумент появился на аллее героев по инициативе ЦКБ "Рубин", которое возглавлял конструктор, в его день рождения.

Спасский посвятил подводному кораблестроению 73 года, 33 из которых он руководит ЦКБ "Рубин". За этот долгий период было построено 187 подводных лодок. Кроме того, организация содействовала сохранению культурного наследия Северной столицы, напрример, Николо-Богоявленского Морского собора, музея-квартиры Александра Пушкина и Литературного кафе.

Также конструктор руководил работой по созданию памятников "Подводная лодка "Народоволец" и "Слава Российскому флоту". В 2002 году Спасскому было присвоено звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга".

Ранее мы сообщили о том, что в сквере имени Маргелова состоялся митинг в честь дня ВДВ.

Фото: Правительство Петербурга