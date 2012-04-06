В сквере имени Маргелова состоялся митинг в честь дня ВДВ

Каждый год 2 августа у памятника Герою СССР Василию Маргелову проходит митинг, посвященный Дню ВДВ.

В сквере имени Маргелова 2 августа состоялся торжественный митинг, посвященный 93-й годовщине создания Воздушно-десантных войск. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Цветы к памятнику Герою СССР Василию Маргелову возложили представители городской администрации, руководитель Союза десантников РФ в СЗФО, президент Ассоциации имени Маргелова Александр Турков, воины-десантники и ветераны ВДВ, представители общественных организаций.

Памятник Герою Советского Союза, командующему Воздушно-десантными войсками, генералу армии Василию Маргелову был открыт в сквере 1 августа 2008 года. В том же году скверу присвоено имя Василия Маргелова. Каждый год 2 августа у памятника проходит митинг, посвященный Дню ВДВ.

Ранее стало известно, что петербургский "Водоканал" не будет отключать фонтаны в День ВДВ.

Фото: Смольный