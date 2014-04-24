Открытие апарт-отеля в Петербурге французский Accor отложил до конца лета

Открытие объекта планировалось во втором квартале текущего года, однако его перенесли из-за проблем с поставками мебели и оборудования.

В четверг, 2 июня, стало известно, что открытие всех новых объектов в России французский оператор Accor перенес на конец лета 2022 года. В частности, открытие апарт-отеля Adagio на Пулковском шоссе отложили до 31 августа. Об этом сообщает совладелец компании "Союз-строй Инвест" Сергей Ногай в беседе с NSP.

По словам Ногая, физически невозможно открыть отели, потому что есть договор с Accor. Договоры не будут расторгать, "все с пониманием относятся и ждут", добавил Ногай. Открытие объекта планировалось во втором квартале текущего года, однако его перенесли из-за проблем с поставками мебели и оборудования.

Добавим, что Accor может отказаться от работы в стране. В этом случае, по словам Ногая, для инвесторов с точки зрения доходности ничего не изменится.

По данным "Вдеомостей", в ближайшие годы в Петербурге под брендом Accor Hotels планировалась открыть сразу несколько отелей. На Пулковском шоссе под этим брендом в составе проекта "Status by Salut!" должны были заработать апарт-отель Adagio Access и гостиница "Novotel Санкт-Петербург Аэропорт".

Ранее мы сообщали, что почти за 6 млрд рублей построят апарт-отель на Магнитогорской. Подземный паркинг рассчитан на 151 место.

Фото: pexels

