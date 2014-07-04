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Группа подростков "заминировала" торговый комплекс на Пулковском шоссе
Сегодня, 12:45
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Группа подростков "заминировала" торговый комплекс на Пулковском шоссе

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При осмотре объекта взрывные устройства и взрывчатые вещества обнаружены не были.

Подросток вместе с товарищами "заминировал" торговый комплекс "Лето" на Пулковском шоссе в Петербурге. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Вечером 3 июня в Службу 112 поступило сообщение о том, что в ТК якобы заложена бомба. При осмотре объекта взрывные устройства и взрывчатые вещества обнаружены не были. По решению администрации эвакуация не проводилась. 

Номер зарегистрирован на 47-летнюю местную жительницу. По словам женщины, телефоном пользуется ее 14-летний сын. Так, мальчик совместно с друзьями совершил звонок с ложными сведениями.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионер с проспекта Юрия Гагарина угрожал взорвать Смольный из-за отключения горячей воды. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминеры, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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