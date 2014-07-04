Группа подростков "заминировала" торговый комплекс на Пулковском шоссе

При осмотре объекта взрывные устройства и взрывчатые вещества обнаружены не были.

Подросток вместе с товарищами "заминировал" торговый комплекс "Лето" на Пулковском шоссе в Петербурге. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 3 июня в Службу 112 поступило сообщение о том, что в ТК якобы заложена бомба. При осмотре объекта взрывные устройства и взрывчатые вещества обнаружены не были. По решению администрации эвакуация не проводилась.

Номер зарегистрирован на 47-летнюю местную жительницу. По словам женщины, телефоном пользуется ее 14-летний сын. Так, мальчик совместно с друзьями совершил звонок с ложными сведениями.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионер с проспекта Юрия Гагарина угрожал взорвать Смольный из-за отключения горячей воды. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV