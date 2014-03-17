Пенсионер с проспекта Юрия Гагарина угрожал взорвать Смольный из-за отключения горячей воды

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Начало сезона гидравлических испытаний в Петербурге уже вызвало недовольство у местных жителей. Один из них, проживающий на проспекте Юрия Гагарина, настолько устал от отсутствия горячей воды, что пригрозил взрывом здания Смольного, если коммунальная услуга не будет восстановлена. Информация об этом событии появилась 3 июня в издании "Фонтанка".

Ранее днем мужчина обратился в полицию через номер экстренной службы 112. Сотрудники правоохранительных органов восприняли угрозу всерьез и направили сотрудника уголовного розыска по адресу, указанному заявителем — проспект Юрия Гагарина, дом № 14, корпус 2. Там оперативники задержали 65-летнего пенсионера, который затем был доставлен в отделение полиции № 33. Полицейские составили протокол о мелком хулиганстве и заключили мужчину под стражу.

Между тем специалисты обследовали здание Смольного, никаких подозрительных предметов там найдено не было. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что водитель Geely обстрелял скутер во время дорожного конфликта в Казарменном переулке/

Фото: Piter.TV