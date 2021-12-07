Почти за 6 млрд рублей построят апарт-отель на Магнитогорской

Подземный паркинг рассчитан на 151 место.

Апарт-отель под брендом Avenir планируют построить на Магнитогорской улице. Его стоимость оценивается почти в 6 млрд рублей, передает "Коммерсантъ" в среду, 25 мая.

Группа "ПСК" намерена возвести объект в районе Большой Охты, она приобрела участок до начала кризиса. Сообщается, что апартаменты займут почти 30 тыс. квадратных метров, а общая площадь здания составляет более 50 тыс. квадратных метров.

В нем будет 14 этажей: 13 из них с апартаментами, а первый этаж с коммерческими помещениями и лобби на 205 квадратных метров, зонами коворкинга, а также ресторана. Подземный паркинг рассчитан на 151 место.

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Фото: pexels

