В "Невском Центре" представили товары более 40 местных брендов

Кроме того, продукция появится на площадках музеев, театров, вокзалов и других общественных пространств.

В торговом комплексе "Невский Центр" начал работу первый магазин городского проекта "Петербургский сувенир". На площадке собрана продукция более 40 местных брендов, включая сувениры, аксессуары и предметы интерьера. Об открытии сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Проект рассчитан на поддержку предпринимателей и самозанятых, которые получают возможность бесплатно представить свои товары широкой аудитории. Одна из основных задач инициативы заключается в продвижении петербургских брендов, привлечении новых покупателей и создании условий для дальнейшего развития производителей.

Среди участников проекта представлены мастера, которые выпускают фарфоровых кукол ручной работы в исторических и национальных костюмах. Также на площадке можно найти авторский фарфор с использованием технологии дополненной реальности и текстильные аксессуары, выполненные вручную по мотивам традиционного золотного шитья.

В Смольном отметили, что участие производителей в проекте остается бесплатным. При отборе продукции учитывалось, насколько ярко она отражает историю и культуру Петербурга, а также узнаваемый образ города.

По словам Александра Беглова, инициатива одновременно помогает развивать малый бизнес и самозанятость, поддерживает продвижение товаров с петербургской символикой и способствует сохранению культурного наследия. Губернатор также отметил, что креативные индустрии уже формируют почти 5% валового регионального продукта Петербурга. На федеральном уровне поставлена задача увеличить этот показатель до 6% к 2030 году.

В дальнейшем "Петербургский сувенир" планируют расширять. Товары местных производителей намерены размещать не только в "Невском Центре", но и на городских праздниках, ярмарках и выставках.

Фото: пресс-служба Смольного