Проект "Петербургский сувенир" анонсировали в Смольном

Администрация Санкт-Петербурга намерена реализовать проект "Петербургский сувенир" весной 2026 года, выделив на реализацию 33 млн рублей. Эта информация содержится в сообщении издания "Ведомости", ссылающегося на руководителя Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Петербурге Валерия Береснева.

Цель инициативы заключается в продвижении изделий ручной работы местного производства, произведенных мастерами города. Предполагается открытие как минимум одного специализированного магазина сувениров в Центральном районе, где производители получат льготы на аренду торговых площадей.

Данный проект продолжает серию мероприятий, запущенных Смольным ранее, таких как "Петербургский дизайн", завершающийся в январе 2026 года. Изначально запуск программы предполагался в декабре 2025 года, но сроки были перенесены.

Несмотря на поддержку местной промышленности, эксперты сомневаются в способности проекта кардинально изменить ситуацию на рынке сувениров, характеризующемся большим разрывом между премиальным сегментом и массовым дешевым импортом. Основным преимуществом отечественных товаров является их оригинальность и эксклюзивность.

Перспективы успеха проекта во многом зависят от масштабирования сети сбыта и дополнительного финансирования. Выделенный бюджет позволяет создать лишь один-два специализированных павильона.

Фото: Piter.TV