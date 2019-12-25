В Петербурге представят выставку "Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы ГАЛА"

Открытие состоится 13 октября в Музее Фаберже.

На следующей неделе, 13 октября, в Музее Фаберже откроется выставка "Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала". Приобрести билеты можно уже сейчас.

Экспозиция состоит из уникальной подборки живописных и графических произведений Дали, изображающих его жену и музу – Гала. Большая часть работ входила в личное собрание художника, которая представлялась лишь в его Театре-музее в Фигерасе (Испания).

Центральным произведением выставки станет одна из важнейших работ Дали – "Атомная Леда", на которой Гала изображена в виде спартанской царицы Леды, которую, согласно мифу, соблазнил Зевс, принявший облик лебедя.

Еще одним шедевром на выставке является картина "Галарина" – поясной портрет Гала, отсылающий к творчеству Рафаэля, мастера, игравшего первостепенную роль в творческой вселенной Дали.

Также для петербуржцев подготовили цикл лекций, посвященных разным направлениям творчества художника, дискуссии, показы кино и творческие мастер-классы для детей.

Ранее в Театральной библиотеке открыли выставку эскизов последнего десятилетия "Храним и приумножаем".

Фото: предоставлено организаторами