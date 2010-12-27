На Кирочной маршрутка с пассажирами врезалась в столб и-за отказа тормозов

Водитель маршрутки "затормозил" столбом из-за неисправности транспортного средства.

В Центральном районе Петербурга утром 28 апреля у водителя маршрутки отказали средства торможения и транспорт с пассажирами врезался в железобетонный столб на дороге. Инцидент произошел около 46 дома по Кирочной улице. Об аварии сообщили очевидцы событий.

Петербуржцы рассказали, что пострадавшая от технической неисправности маршрутка двигалась по маршруту К-90. Отметим, что в результате ДТП никто, из находившихся в салоне общественного транспорта, не получил серьезных травм или вреда здоровью.

Шофер заявил, что ему пришлось экстренно сворачивать на тротуар на котором не было пешеходов, так как он почувствовал, что тормоза отказали. Однако, не все пользователи социальных сетей разделяют такое мнение. Особо недовольные предполагают, что причиной аварии стала невнимательность мужчины.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб