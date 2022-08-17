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Отар Кушанашвили подверг критике Марию Шукшину

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Он ответил на мнение актрисы о необходимости запретить украинские песни на теплоходах.

Телеведущий Отар Кушанашвили подверг критике актрису Марию Шукшину. Об этом он заявил в своей программе "Каково?!".

Шукшина выступила против звучания украинских песен с палуб теплоходов. Актриса объяснила свое мнение тем, что в этих песнях присутствуют надругательства над патриотизмом.

Что происходит? Какая пунктуация ума. Я как слушал "Сгнившую лаванду", так и буду слушать.

Отар Кушанашвили, телеведущий

Также Кушанашвили заявил, что Шукшина никогда не извиняется за свои слова. Он отметил, что ее высказывания выглядят смешно и весело.

Ранее Никита Михалков назвал эмигрировавших звезд самоизгнанными.

Видео: YouTube / КАКОВО?!

Теги: критика, мария шукшина, отар кушанашвили
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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