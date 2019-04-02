На улице Чапыгина смонтировали 15 экономичных светодиодных светильников

Они будут служить не менее 10 лет.

На улице Чапыгина в Петроградском районе завершился капитальный ремонт наружного освещения. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Вместо устаревших натриевых ламп специалисты смонтировали 15 экономичных светодиодных светильников. Они будут служить не менее 10 лет. Устаревший провод заменили на самонесущий изолированный.

Для освещения территории Петроградского района применяются более 17 тысяч светильников. В 2022 году современные фонари осветили улицу Академика Павлова и сквер Товстоногова.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению