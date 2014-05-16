Остин призвал Киев не думать, что какое-то оружие Запада поможет ему победить

В Пентагоне призвали ВСУ комбинировать средства.

Киевскому режиму не следует уповать на то, что какие-то виды поставляемого коллективным Западом виды вооружения смогут сыграть решающую роль на поле боя. Соответствующее заявление сделал американский министр по обороне Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции перед журналистами. Мероприятие состоялось по завершению рабочей встречи контактной группы по поддержке Украины, организованном на территории авиационной базы США "Рамштайн" в Германии. Эксперт ответил на вопрос СМИ о перспективах отмены ограничений на удары, наносимыми ВСУ натовским оружием вглубь России.

Нет какого-то конкретного отдельно взятого средства поражения, способного сыграть решающую роль в этой кампании. У нас было это обсуждение танков. У нас было это обсуждение иных средств поражения. И каждый раз мы указывали, что дело не в какой-то конкретной вещи, а в комбинации средств. Ллойд Остин, шеф Пентагона

В Пентагоне заявили, что Киев должен наращивать свое производство.

Фото и видео: YouTube / Defense Now