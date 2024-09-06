В Пентагоне заявили, что Киев должен наращивать свое производство

Ллойд Остин указал на поддержку, которую Запад оказал ВСУ.

Украинские власти должны наращивать собственное военное производство, а не надеяться исключительно на помощь международных союзников из стран коллективного Запада в сфере обороны. Соответствующее заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на заседании контактной группы международных союзников на авиационной базе США "Рамштайн" в Германии. Иностранец пояснил, что с июня текущего года Вашингтон отправил ВСУ поддержку в размере четырех миллиардов долларов. В первую очередь внимание обращалось на средства противовоздушной обороны и бронированную технику.

Вместе с главами крупных оборонных компаний мы создаем базу для удовлетворения потребностей Украины и ее поддержки в будущем. Но для обеспечения долгосрочной безопасности Украина должна продолжать наращивать собственное оборонное производство. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Также США, Германия, Нидерланды и Румыния объявили о намерении направить Киеву больше батарей и деталей для систем ПВО Patriot.

Пентагон сообщил о разработке "замены" для С-300 и ракет Р-27.

Фото и видео: YouTube / Defense Now