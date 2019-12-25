Оставившая дочь в туалете аэропорта Турции мать не лишена прав

Екатерина Бурнашкина записана в свидетельстве о рождении ребенка как мать.

Оставившая в туалете аэропорта Турции новорожденную дочь российская гражданка Екатерина Бурнашкина записана в свидетельстве о рождении девочки как мать и не лишена родительских прав. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала официальный представитель Екатерины Бурнашкиной.

Мой доверитель записана в свидетельстве о рождении (девочки) как мать, она не лишена прав, ничем не ограничена, опека и семья (приемных родителей) не дают ей видеться с ребёнком даже на полчасика, мы писали разные обращения, мы категорически против иска. юрист в комментарии для СМИ

Напомним, что 20 августа в Павлово-Посадском суде Московской области в закрытом режиме состоялось предварительное заседание по исковому заявлению о лишении родительских прав Екатерины Бурнашкиной. Сторона защиты заметила, что за день до родов россиянка пожаловалась врачу на боли в животе. В результате пациентке диагностировали гастродуоденит, а местный доктор поставил капельницу с витаминами. Данный факт, по ее словам, указан в документах турецкого судебного органа, которые были запрошены юристами. Следующее заседание по расследованию запланировано на 4 сентября, к рассмотрению иска в качестве третьего лица будет привлечено российское министерство по иностранным делам. В свою очередь представитель семьи приемных родителей Мария Яковлева заявила прессе, что на текущий момент ребёнок живёт в любви и окружён заботой, у семейной пары есть опыт воспитания приемных детей.

Ранее Следственный комитет по городу Электростали возбудил уголовное дело в отношении Екатерины Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорождённой (по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ). Приемная мать ребёнка обращалась в электронную приёмную главы надзорного ведомства страны Александра Бастрыкина, который взял ход уголовного дела на особый контроль.

