Основатель группы ПИК проведет IPO своей компании

Компания специализируется на управлении люксовой недвижимостью.

Основатель группы ПИК Кирилл Писарев сообщил РБК, что планирует первичное размещение акций (IPO) своей компании The Collection. Организация специализируется на управлении люксовой недвижимостью.

Как сообщил Писарев, до этого планируется продать 20-25% фирмы частному инвестору. Однако еще не определена доля, которую разместят на рынке.

Частный инвестор — это первая стадия привлечения капитала. И по классике жанра через два–три года мы должны выйти на публичный рынок, обеспечив тем самым возможность выхода для наших инвесторов, — сказал он.

Bank of America будет представлять интересы компании Писарева на рынке капитала. Известно, что ему принадлежит 90% акций компании, остальные 10% - акционерам. В их числе девелоперская компания Wainbridge, совладельцем которой также является Писарев.

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