Основатель частной школы в Петербурге Дима Зицер заявил, что не получал уведомление о розыске

Ранее городские СМИ писали, что педагогу вменяют ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Основатель Школы неформального образования "Апельсин" в Петербурге Дима Зицер в беседе с изданием "РБК Петербург" заявил, что полицейские не уведомляли о возбужденном в его отношении уголовном деле. В настоящее время педагог объявлен в розыск.

Для того, чтобы я мог серьезно об этом подумать, МВД России могло бы обратиться ко мне, я никакого уведомления или решения суда не получал. <…> Я полагаю, проводилось какое-то следствие, но подследственный должен быть как минимум в курсе, чтобы, например, иметь возможность защититься. Дима Зицер, основатель Школы неформального образования "Апельсин"

Также отмечается, что есть назначенный по делу адвокат.

По предположению Димы Зицера, уголовное дело в отношении него и факт объявления в розыск не скажутся на работе "Апельсина".

Когда-то я придумал и основал школу "Апельсин", но это было 15 лет назад. Сейчас там совершенно самостоятельный коллектив. С точки зрения логики и закона, решение МВД России никак не должно отразиться на работе школы, но всякое может быть. Дима Зицер, основатель Школы неформального образования "Апельсин"

Ранее городские СМИ писали, что педагогу вменяют ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Меру пресечения в виде ареста избрал Куйбышевский районный суд Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что разбивший окна военкомата петербуржец получил 4 года колонии.

Фото: Telegram / Dima Zicer