Осетровая Луна взошла ночью на Петербургом

Это было первое из четырех суперлуний в этом году. Суперлуния и "Голубые луны" встречаются довольно редко — примерно раз в 37 лет.

Вечером в понедельник, 19 августа, жители Петербурга могли наблюдать уникальное астрономическое явление — "Осетровую луну". Это редкое сочетание суперлуния и "Голубой луны". Фотографы поделились снимками этого явления в соцсетях.

Это было первое из четырех суперлуний в этом году. Суперлуния и "Голубые луны" встречаются довольно редко — примерно раз в 37 лет. Обычно такие явления происходят каждые десять лет. Следующее подобное событие ожидается в 2037 году.

Термин "суперлуние" был предложен астрологом Ричардом Нолле в 1979 году. Это полнолуние, которое происходит, когда Луна находится на расстоянии 90% от своего максимального сближения с Землей. В такие моменты естественный спутник Земли кажется на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в наиболее удаленных точках его орбиты.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Ирина Тувике)