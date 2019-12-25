Организаторы концерта группы "Мумий Тролль": У нас были отозваны все необходимые разрешения

Организаторы концерта группы "Мумий Тролль" прокомментировали отмену выступления группы. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" компания Euroshow Promoter написала, что они не первые оказались в такой ситуации, но сделали все возможное, чтобы событие состоялось. Уже установленную сцену пришлось демонтировать.

Все мы — наша команда, наши партнеры и подрядчики — сделали все возможное, чтобы это долгожданное событие состоялось. До последней минуты шел монтаж сцены и оборудования, готовились входные группы и инфраструктура проекта для зрителей.

К сожалению, реальность такова, что в текущей эпидемиологической обстановке проведение концерта невозможно, у нас были отозваны все необходимые и полученные нами разрешения.

Мы не первые оказались в такой ситуации, но до сих пор ни у нас, ни у наших коллег нет универсального алгоритма действий.

Информацию о новой дате проведения мы постараемся сообщить в ближайшее время. Пожалуйста, поддержите нас в этот очень непростой период.

компания Euroshow Promoter