Концерт группы "Мумий Тролль" в Петербурге отменили за день до начала

Новую дату объявят в ближайшее время.

Концерт группы "Мумий Тролль" в петербургском пространстве "Севкабель Порт" отменили за день до начала. Об этом 19 июня сообщили на странице музыкального коллектива в соцсети "ВКонтакте".

Группа написала, что совместно с организаторами до последней минуты готовилась к выступлению. У организаторов отозвали все необходимые и полученные разрешения, о новом формате получения которых было объявлено ранее. Новую дату выступления объявят в ближайшее время.

Фото: Piter.tv