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Концерт группы "Мумий Тролль" в Петербурге отменили за день до начала
Сегодня, 20:25
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Концерт группы "Мумий Тролль" в Петербурге отменили за день до начала

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Новую дату объявят в ближайшее время.

Концерт группы "Мумий Тролль" в петербургском пространстве "Севкабель Порт" отменили за день до начала. Об этом 19 июня сообщили на странице музыкального коллектива в соцсети "ВКонтакте".

Группа написала, что совместно с организаторами до последней минуты готовилась к выступлению. У организаторов отозвали все необходимые и полученные разрешения, о новом формате получения которых было объявлено ранее. Новую дату выступления объявят в ближайшее время.

Фото: Piter.tv

Теги: мумий тролль, отмена концерта, петербург, севкабель порт
Категории: Культура, Новости СПб, Лента новостей, Музыка,

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Задорожный Евгений
Сегодня 20:36

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