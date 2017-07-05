Концерт группы "Мумий Тролль" в Петербурге отменили за день до начала

Концерт группы "Мумий Тролль" в петербургском пространстве "Севкабель Порт" отменили за день до начала. Об этом 19 июня сообщили на странице музыкального коллектива в соцсети "ВКонтакте".
Группа написала, что совместно с организаторами до последней минуты готовилась к выступлению. У организаторов отозвали все необходимые и полученные разрешения, о новом формате получения которых было объявлено ранее. Новую дату выступления объявят в ближайшее время.
Фото: Piter.tv
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