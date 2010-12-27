Организаторы фестиваля русской и финской культур "Кукушка"-2019 поделились подробностями его проведения

Медиа-менеджер фестиваля Наталья Кортелева рассказала Piter.TV, что фестиваль пролетел на одном дыхании. В пятницу, 2 августа, на открытии фестиваля в театре драмы и кукол "Святая крепость" фактически не было свободных мест, зрители не расходились до самого конца, а только приходили новые.

2 и 3 августа в Выборге прошел IV Международный фестиваль русской и финской культур "Кукушка"-2019, напомним, что собрать средства на его проведение в этом году удалось благодаря неравнодушным зрителям. Несмотря на все сложности, в Выборг приехал очень сильный состав артистов, которых объединил высокий класс исполнения, соответствие концепции фестиваля, открытое сердце и готовность к сотворчеству.

Медиа-менеджер фестиваля Наталья Кортелева рассказала Питер ТВ, что фестиваль пролетел на одном дыхании. В пятницу, 2 августа, на открытии фестиваля в театре драмы и кукол "Святая крепость" фактически не было свободных мест, зрители не расходились до самого конца, а только приходили новые.

"Творческий вечер на этой площадке получился очень тёплым, камерным и, надеюсь, запоминающимся. Люди заняли все места в баре театра, сидели на ступеньках, на полу, выглядывали из фойе...", - отмечают организаторы "Кукушки".

Стоит отметить, что прохождение границы финскими артистами внесло свои коррективы в программу фестиваля: организаторам пришлось поменять местами участников вечера, потому что финские артисты долго не могли пройти через границу. Хорошо, что Илья Роговин пришёл в театр заблаговременно и фактически открыл "Кукушку"-2019 своим моноспектаклем "Я был актёром".

"И что интересно: постановка была серьёзная, она рассказывала о большой драматически сложившейся любви автора, бывшего в плену - а в зале сидело много детей, которые пришли посмотреть финский кукольный театр! Но лишь несколько малышей не смогли досидеть до конца. Большинство, пусть и не полностью, восприняли сюжет. И в финале своего кукольно-циркового выступления артисты хельсинкского Sampo вышли на поклон в тот же переполненный зрительный зал!" - рассказала Наталья.

Многие зрители и 3 августа пришли во Дворец Культуры прямо к открытию и не уходили до самого завершения фестиваля. Наверное, главным сюрпризом для многих зрителей стала возможность увидеть свадебный обряд, который сыграли на сцене с реальными женихом и невестой. В роли жениха выступил ведущий программы Дмитрий Марфин, а его невесты - Молодая Кукушечка, его любимая девушка Екатерина Шаповалова. Но и это был не единственный романтический момент на фестивале. Парень из ансамбля "Лествицы" сделал предложение руки и сердца своей коллеге прямо на сцене.

"Вот так на "Кукушке" рождаются молодые семьи, и мы надеемся, что они будут крепкими и долговечными", - отметила Наталья.

По словам Натальи, все артисты отыграли свои номера на высочайшем уровне.

Старостина слушали затаив дыхание, Базуров заворожил своими роковыми обработками традиционных напевов, Марина Капуро порадовала хрустально-чистым голосом, который мы с удовольствием слушаем уже несколько десятилетий. Финны показали просто высший пилотаж исполнения; особенно Анне-Мари Кивимяки, которая спровоцировала зрителей на танцы в проходах...

"И послевкусие от фестиваля такое сильное, что я до сих пор себя спрашиваю: неужели всё уже кончилось, или всё-таки ещё продолжается? Ощущение, что всё ещё нахожусь в зрительном зале, или бегаю по своим фестивальным делам...", - поделилась своими впечатлениями Наталья.

Многие зрители заметили, что в этом году не было ярмарки. К сожалению, в стенах Дворца ее запретило проводить руководство ввиду отсутствия всех согласований.

"Пришлось давать отбой мастерам, которые уже купили билеты и паковали чемоданы... Хочется верить, что такого на "Кукушке" больше не будет.