ГАТИ за неделю оштрафовала 14 организаций Петербурга на 20 млн рублей

Наказывались грязные фасады, неубранные территории, самовольные работы.

Многие петербургские организации крупно оштрафовали за грязные фасады нежилых зданий, неубранные территории и самовольное производство работ. Как сообщили в ГАТИ, ведомство начислило штрафов на сумму 20 миллионов 775 тысяч рублей.

Самовольные работы и неогороженные зоны производства на Васильевском острове, Волковском проспекте, Пулковском шоссе обернулись штрафами для АО "ЛЭСР", "Водоканала", АО "РЖД Строй". В общей сложности, компаниям придется выплатить 2,3 млн рублей.

За грязные и полуразрушенные фасады и их самовольное изменение рублем ответят "Почта России", ООО "Автопрод" и ООО "Спектр", ООО "Главстрой-СПБ специализированный застройщик" и ПАО "Россети Ленэнерго", ООО "УК Альфа-Капитал". Принадлежащие им многочисленные здания в центре города, на улице Шкапина, Железнодорожном проспекте оказались исписаны граффити, неотремонтированными, на некоторых из них отсутствовали знаки адресации. Всем этим компаниям вместе назначили штрафов на 6, 4 млн рублей. Крупнее всех провинилась "Почта России", заработав штрафов более чем на 3 млн.

Также без наказания не остались неубранные территории или самовольные размещения различных ограждений, шлагбаумов и КПП. На 540 тысяч рублей в общей сложности оштрафовали ООО "ПАРКРЕМАВТО", ООО "Лидер Инвест", АО "Арсенал Недвижимость", АО "ОДК-КЛИМОВ". Организациям принадлежат участки на Пулковском шоссе, проспекте Энергетиков, Минеральной улице и улице Академика Харитона соответственно.

Ранее мы рассказывали, что в магазине на улице Ленина обрушился потолок.

Фото: ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга. / "ВКонтакте"