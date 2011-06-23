29 и 30 декабря в 21:00 состоится концерт "Орган в планетарии. Рождество" в Планетарии 1

Amadeus Concerts представляет самый необычный рождественский концерт.

"Орган в Планетарии" — уникальный микс "космической" музыки и космической атмосферы. Шедевры мастеров мировой классической музыки — Баха, Пёрселла, Моцарта, Генделя и Вивальди прозвучат внутри большого проекционного купола диаметром 37 метров.

Перед вами самые талантливые музыканты города, страны и мира, а над вами — бескрайнее путешествие в формате 360, уносящее вас во Вселенную, как можно дальше от мирской суеты.

Гостей ждёт возможность погрузиться в атмосферу созерцания, почти медитативного прослушивания музыки, закрепившейся в вечности.

Исполнители: Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Ирина Розанова — выдающаяся органистка, признанная лауреатом международных конкурсов, член Российского союза концертных деятелей. Родом из Санкт-Петербурга, она посвятила свою жизнь органной музыке, выступая на лучших сценах страны и за рубежом.

Благодаря яркому творческому пути, Ирина приобрела известность как уникальный исполнитель с тонким музыкальным вкусом. Её выступления отличаются глубиной интерпретации и богатством тембров. В числе её заслуг — участие в концертах в Таврическом дворце, сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными оркестрами, а также образовательная деятельность.

Особое внимание в её репертуаре уделяется произведениям эпохи барокко и романтизма. Орган, как инструмент, в её исполнении звучит по-новому — мощно, объемно и проникновенно.

Лауреат престижных международных фестивалей. Член профессиональных музыкальных сообществ. Регулярный участник концертных сезонов в Санкт-Петербурге.

Органистка Ирина Розанова продолжает активно гастролировать, развивая органную культуру в России. Благодаря своему мастерству,Ирина Розанова по праву считается одной из ведущих органисток современности.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.