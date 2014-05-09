Орган в Планетарии. Белые Ночи от Amadeus Concerts в Планетарии 1
Концептуальный концерт по-настоящему космической музыки, которую сыграют для вас лучшие петербургские органисты в единственном месте в Петербурге, где летом можно насладиться тёмным звёздным небом!
Помимо лучшей органной музыки в программе прозвучит музыкальный дуэт со специальным гостем - этот вечер будет для вас неповторимым событием! Великолепные музыканты, волшебная музыка и сногсшибательная атмосфера космоса, который буквально окружает вас! Ну а на улице после концерта вас снова будут ждать Белые Ночи!
Исполнители:
Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта
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