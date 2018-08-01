Оранжевая "Копейка", русалки и водка: у ДДТ вышел новый клип

Песня называется "Уездный город".

Вечером 1 августа, в сети появился новый клип группы ДДТ под названием "Уездный город". Песня войдет в альбом "Галя уходи".

В клипе нам рассказывают историю простых парней из города поселкового типа, которые встречают друга из армии. В ходе "посиделки" ребята сильно дебоширят, стреляют из пистолета, поджигают фаеры, купаются в фонтане, от чего их забирают в милицию.

В камере они встречают солиста ДДТ Юрия Шевчука.

Сценарий к клипу написал Андрей Сафронов, он же и режиссер проекта. Оператор - лауреат премии "Ника" Алексей Арсентьев. Художник - Эдуард Гизатуллин/

Пользователи Соцсетей отметили, что подобное музыкальное исполнение и видеоряд очень похожи на работы группы "Ленинград".

Видео: officialddt/Youtube