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Оранжевая "Копейка", русалки и водка: у ДДТ вышел новый клип

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Песня называется "Уездный город".

Вечером 1 августа, в сети появился новый клип группы ДДТ под названием "Уездный город". Песня войдет в альбом "Галя уходи". 

В клипе нам рассказывают историю простых парней из города поселкового типа, которые встречают друга из армии. В ходе "посиделки" ребята сильно дебоширят, стреляют из пистолета, поджигают фаеры, купаются в фонтане, от чего их забирают в милицию. 

В камере они встречают солиста ДДТ Юрия Шевчука. 

Сценарий к клипу написал Андрей Сафронов, он же и режиссер проекта.  Оператор - лауреат премии "Ника" Алексей Арсентьев. Художник - Эдуард Гизатуллин/

Пользователи Соцсетей отметили, что подобное музыкальное исполнение и видеоряд очень похожи на работы группы "Ленинград".

Видео: officialddt/Youtube

Теги: группа ддт , клип ддт , музыка , русский рок
Категории: Лента новостей Новости России Культура Музыка

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