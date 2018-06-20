Опубликовано видео последствий пожара внутри Нотр-Дам-де-Пари

На опубликованных кадрах видно дым и падающие на пожарных искры.

В сети появились первые записи с фото и видеокамер, запечатлевших внутренне состояние собора Парижской Богоматери после пожара. На опубликованных кадрах видно дым и падающие на пожарных искры.

Напомним, что пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция. Спасателям удалось сохранить структуру здания, а также эвакуировать реликвии, хранившиеся внутри.



Видео: Twitter

Фото: Raphaelle Bacqué